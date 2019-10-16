Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

ŞANLIURFA'NIN SINIR İLÇELERİNDE DE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ



Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günleri eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 5 gün ara verilmişti.

