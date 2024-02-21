Mardin’de 10 yıldır süren KCK davasında karar açıklandı

Mardin’de 2014 yılında, dönemin DBP’li ve HDP’li siyasetçileri Nazım Kök, Davut Bozan, İpek Güneş, Ayşe Bozan, Ziver Gümüş, İsa Durç, Lokman Ekenek, Abdulkadir Aktaş, Erdal Irmak, Davut Şahin, Musa Alkan, Sedat Dağ, Mesut Amak, Genco Akman ve eski milletvekili Gülser Yıldırım hakkında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla açılan KCK davasının karar duruşması görüldü.



Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, sanıklar ise katılmadı.



Mahkemede savcılıktan mütalaasının açıklanması istendi.



Savcı, sanıkların Mardin’de PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK/TM’ye bağlı “Kent Meclisi” içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüklerini ve KCK tarafından verilen talimatlar doğrultusunda bir kısım eylemlere katıldıklarını, bu eylemlerin neler olduğunun dosyada delilleriyle mevcut olduğunu belirtti.



Savcı devamında da “KCK yapılanmasına ilişkin örgütsel alanlar ile ‘Kent Meclisi’ yapılanmasına ilişkin detaylı çalışma ve irtibatların olduğunun görüldüğü, bu haliyle söz konusu Kent Meclisi içerisinde anlatılan şekilde sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunma fiillerinin ancak bir örgütsel yapı içerisindeki hiyerarşi ve bağlılık ile olabileceğinin açık olduğu, bu şekilde Kent Meclisi yapılanmasında bulunan kişilerin fiillerinin örgütün amacını gerçekleştirme noktasında TCK’nın 314/2 maddesinde düzenlenen örgüt üyeliği suçu ile örtüştüğünün anlaşıldığı” ifadelerine yer verdi.



Savcılık 15 kişinin bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.



KARAR AÇIKLANDI



Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 15 kişiye, örgüt üyeliğinden hapis cezası verdi.



Mahkeme tarafından Lokman Ekenek'e 7 yıl 6 ay, Davut Şahin'e 7 yıl 6 ay, Nazım Kök'e 7 yıl 6 ay, Ziver Gümüş'e 7 yıl 6 ay, Davut Bozan'a 7 yıl 6 ay, İpek Güneş'e 7 yıl 6 ay, Ayşe Bozan'a 7 yıl 6 ay, Musa Alkan'a 6 yıl 10 ay 15 gün, İsa Durç'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Genco Akman'a 6 yıl 3 ay, Sedat Dağ'a 6 yıl 3 ay, Gülser Yıldırım'a 6 yıl 3 ay, Mesut Amak'a 6 yıl 3 ay, Abdulkadir Aktaş'a 6 yıl 3 ay ve Erdal Irmak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.