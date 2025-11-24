Mardin'de 11'inci kattan düşen çocuk öldü
24.11.2025 23:05
DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde 11'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda iddiaya göre zihinsel engelli Murat Akbegü, binanın 11'inci katındaki dairelerinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Murat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Murat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.