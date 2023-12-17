Mardin'de 15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 18 yaşındaki Suriyeli Yusuf el Muhammed, buğday karıştırmak için çıktığı 15 metrelik silodan düşerek hayatını kaybetti.

Mardin'de 15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü

'in organize sanayi bölgesinde öğle saatlerinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yusuf el Muhammed, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı.

Muhammed, bu sırada dengesini kaybederek buğday yığınının içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Muhammed’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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