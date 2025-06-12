Mardin'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mardin'de 2 grup arasında bıçaklı kavga

Midyat merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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