İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.