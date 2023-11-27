Mardin'de 2 trafik kazası: 11 yaralı

BİR KAZA DA KIZILTEPE'DE YAŞANDI



Kızıltepe ilçesi Şenyurt kara yolunda meydana gelen diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki Kuntay K. (48), Esin K. (40), Seda Nur K. (15) ve Ömer Selami K. (13) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.