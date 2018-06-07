Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Haziran'da terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 kadın teröristin Nusaybin'de Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan teröristlerin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Mardin'de 3 kadın terörist teslim oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 3 kadın terörist teslim oldu.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Haziran'da terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 kadın teröristin Nusaybin'de Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.