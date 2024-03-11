Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlunun ardından kızı da hastanede öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Mart'ta anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderilmiş, ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.



Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

MARDİN VALİLİĞİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir.” denildi.