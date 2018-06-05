Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin'de, 25 Mayıs'ta PYD/PKK mensubu 4 terörist, Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.
Teröristlerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Mardin'de 4 terörist teslim oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin'de, 25 Mayıs'ta PYD/PKK mensubu 4 terörist, Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.