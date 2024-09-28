Mardin'de 43 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede "hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan firari hükümlünün, Nusaybin ilçesinde sahte kimlikle garsonluk yapıp saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.