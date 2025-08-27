Mardin'de 5 araçlık zincirleme kaza

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki TIR, otobüs, hafif ticari araç ve otomobil, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



Kazada, bir kişi yaralandı.



EKİPLER OLAY YERİNDE



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.