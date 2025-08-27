Mardin'de 5 araçlık zincirleme kaza

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 5 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki TIR, otobüs, hafif ticari araç ve otomobil, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, bir kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

