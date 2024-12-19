Mardin’de 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya 7 tutuklama

Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada da 1 av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelilerden 4’ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.