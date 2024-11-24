Mardin'de 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'de 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede madde taşıdığı şüphesi üzerine bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 kilo 965 gram eroin ve 45 kilo 235 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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