Mardin'de 8 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Mardin'de 8 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmada Midyat'ta "yaralama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B.'nin, evinde yaptığı gizli bir bölmede saklandığını tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firariyi evindeki gizli bölmede yakaladı. V.B., işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

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