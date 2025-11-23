Mardin’de 9 düzensiz göçmen yakalandı
23.11.2025 13:43
İHA
Mardin'de Suriye uyruklu 9 kişinin para karşılığında İstanbul’a götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde şüphelilerin saklandığı adrese arama gerçekleştirildi.
Operasyonda 1 organizatör ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Suriye uyruklu organizatör E.S.S. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.