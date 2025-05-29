Mardin'de acı olay: Damdan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Artuklu ilçesi merkez Kabala Mahallesi'nde dün öğleden sonra iddiaya göre Muhammed Alparslan Özdemir (2), dengesini kaybederek damdan düştü.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Alparslan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.