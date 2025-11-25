Mardin'de aile katliamı yaşandı. Üç kişi ölü bulundu
25.11.2025 10:38
Son Güncelleme: 25.11.2025 11:28
DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızları evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mardin'de üç kişilik aile evde ölü bulundu.
Olay, Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede gece saatlerinde meydana geldi.
Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
Berna Kaya ve Mehmet Kaya
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.