Mardin'de akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mardin-Şanlıurfa Karayolu'nda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Öğleden sonra çıkan kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Silahlı Saldırı
- Mardin Kızıltepe