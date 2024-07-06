Mardin'de akaryakıt yüklü tankerin kupası alev aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmı, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dorsedeki akaryakıta sıçramadan söndürüldü.

Mardin'de akaryakıt yüklü tankerin kupası alev aldı

'in ilçesinde uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki şoförünün ismi öğrenilmeyen 33 AUP 970 plakalı yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yandı.

Alevleri fark eden şoför, tankeri durdurarak araçtan indi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorsedeki akaryakıta sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı olan karayolu, vinç yardımıyla tankerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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