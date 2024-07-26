Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada Hacı Şakir Aslan (65) ve Arslan Aslan (50) olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. (40) ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, N.A. ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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