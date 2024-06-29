Mardin’de akraba aileler arasında silahlı "kız isteme" kavgası: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde ‘kız isteme’ yüzünden akraba 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ümran Algur (35) hayatını kaybetti.

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı "kız isteme" kavgası: 1 ölü

Akraba olan Algur, Çimen ve Bağış aileleri arasında ‘kız isteme’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ümran Algur, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Algur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Algur’un cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Y.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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