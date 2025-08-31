Mardin'de alevler 5 saatte söndürüldü

Mardin Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Çatalcam ile Alayurt Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Alevler, bölge sekinlerinin de yardımıyla 5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.