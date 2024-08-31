Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Hastane Kavşağı'nda 55 ANV 326 plakalı otomobil ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Kızıltepe'deki özel hastaneye hasta sevk eden 47 AY 434 plakalı ambulans saat 02.00 sıralarında çarpıştı.

Otomobildeki Nesrin B. (41), Edenur Ç. (20), Hamdullah Ç. (28), Şirin B. (35), Abdulkadir B. (73) ve Merve Ç. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

4 yaşındaki Ecrin'in feci ölümü

4 yaşındaki Ecrin'in feci ölümü

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınına karşı dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınına karşı dikkat

Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki: Protokolde ağırlanması kabul edilemez

Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mardin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Park ettiği hafif ticari aracın üzerine 1 dakika sonra balkon göçtü

Park ettiği hafif ticari aracın üzerine 1 dakika sonra balkon göçtü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...