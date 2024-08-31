Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Hastane Kavşağı'nda 55 ANV 326 plakalı otomobil ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Kızıltepe'deki özel hastaneye hasta sevk eden 47 AY 434 plakalı ambulans saat 02.00 sıralarında çarpıştı.

Otomobildeki Nesrin B. (41), Edenur Ç. (20), Hamdullah Ç. (28), Şirin B. (35), Abdulkadir B. (73) ve Merve Ç. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

