Mardin'in Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Bombayı yerleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan yok.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.