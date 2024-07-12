Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Dibekli, Alayunt ile Sümer mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 12-26 Temmuz arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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