Mardin’de bıçaklı kavga: Bir ölü

Mardin’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü.



Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Atak ve ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



İbrahim Atak, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.



İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İbrahim Atak’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.