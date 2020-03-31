Mardin'de bir muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı. Muhtar Çetin, "Mahallemize yabancı birinin gelmesini istemiyoruz. Kimse bizi ziyaret etmesin. Mahalle sakinlerinin sağlığını korumak için bu uygulamaya gittik" dedi.

DHA 31.03.2020 - 09:38 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 09:40

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Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan ''evde kal'' çağrıları sürerken birçok ilde de farklı önlemler alındı.

Mardin Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nin muhtarı Ferat Çetin de salgına karşı alınan tedbirler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı.

''VİRÜS NEDENİYLE KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAK''

Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Çetin, mahalle girişindeki tabelaya ''Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır'' yazısı astı.

200 HANE 1200 NÜFUS VAR

200 hane ve 1200 nüfusa sahip olduklarını anlatan muhtar Çetin, mahallelerine ziyaretçi gelmesini istemediğini söyledi.

''MAHALLEMİZE ZİYARETÇİLERİN GELMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Bu uygulamayı mahalle sakinlerinin sağlığı için hayata geçirdiklerini belirten muhtar Çetin, "Mahallemize ziyaretçilerin gelmesini istemiyoruz. Bunun için köyün girişine 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' uyarı yazını yazdık. Mahallemizde herhangi bir hastalık yoktur. Herkesin evde kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

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