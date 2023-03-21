Mardin'de bulduğu 27 bin 500 TL'yi depremzede sahibine teslim etti

Atılmış, para dolu çantayı tutanakla sahibine teslim etti.



Görevi başındayken asansöre bindiği sırada küçük bir çanta bulduğunu söyleyen Atılmış, "Orada çantada 27 bin 500 lira olduğunu gördük. Parayı sahibi olan depremzedeye teslim ettik” dedi.



Depremzede Yurdagül Mutlu ise kaldıkları yurtta yabancılık çekmediklerini belirterek, “Mardin'de insanlar çok iyi. Bizlere çok iyi bakıyorlar. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Çantanın elimde olmadığını fark edince çok panikledim ama geri döndüğümde paniklemeye hiç de gerek olmadığını, emin ellerde olduğunu görünce çok sevindim. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.