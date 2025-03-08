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Mardin’de cami yangını

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir camide  belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mardin’de cami yangını

13 Mart Mahallesi’nde bulunan bir camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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