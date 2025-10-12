Mardin'de can pazarı: 5 yaşındaki Bekir'in acı ölümü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen hayatını kaybederken 3'ü apr 9 kişi yaralandı.

Mardin'de can pazarı: 5 yaşındaki Bekir'in acı ölümü

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekimg ünü henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de can pazarı: 5 yaşındaki Bekir'in acı ölümü - 1 Yangında ev küle döndü.

Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Durumları ağır olan yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K., ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...