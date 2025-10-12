Mardin'de can pazarı: 5 yaşındaki Bekir'in acı ölümü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen hayatını kaybederken 3'ü apr 9 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekimg ünü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı. Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Durumları ağır olan yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K., ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yangın
- Mardin Kızıltepe