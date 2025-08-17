Mardin'de can pazarı: Bir ölü, 5 yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkaran yan yola düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Ali Furkan B'nin (25) kullandığı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, duble yol çalışması dolayısıyla kot farkının oluştuğu yan yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti, Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Yurt Haber
- Mardin Ömerli