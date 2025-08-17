Mardin'de can pazarı: Bir ölü, 5 yaralı

Ali Furkan B'nin (25) kullandığı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, duble yol çalışması dolayısıyla kot farkının oluştuğu yan yola düştü.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü hayatını kaybetti, Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.