Mardin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Mardin'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen ve Muhammed K. (21) ile Emre K.'nın (19) kullandığı çarpıştı.

Kazada her iki sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücülerden Emre K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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