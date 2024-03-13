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Mardin’de cenaze gerilimi: Köyün girişini kapatıp cenazeyi gömdürmediler

Mardin’de vasiyeti üzerine Abdullah Akak’ın cenazesini köydeki mezarlığa defnetmek isteyen yakınlarına, husumetlileri engel oldu. Cenaze başka bir köydeki mezarlığa defnedildi.

Mardin’de cenaze gerilimi: Köyün girişini kapatıp cenazeyi gömdürmediler

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’in Mazıdağı ilçesinde gerilimi yaşandı.

Olayın geçmişi 16 Mayıs 2011 tarihine dayanıyor. Akak ve Tunç aileleri arasında, biriken yağmur suyunun tahliyesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Tunç ailesinden 2 kişi öldü.

Aileler arasında başlayan husumet nedeniyle Akak ailesi, Kızıltepe ilçesine göç etti.

Mardin’de cenaze gerilimi: Köyün girişini kapatıp cenazeyi gömdürmediler - 1

Aileden Abdullah Akak, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Akak’ın cenazesi, vasiyeti üzerine, yakınları tarafından, Yeşilköy’e götürülüp buraya defnedilmek istendi.

Durumu haber alan husumetlileri, girişini kapattıkları köye, cenazenin getirilmesine izin vermedi.

Mardin’de cenaze gerilimi: Köyün girişini kapatıp cenazeyi gömdürmediler - 2

Akak’ın torunu Ramazan Akak, duruma tepki gösterip, karakola başvurdu.

Karakol komutanının da araya girmesine rağmen durum çözülmeyince, cenaze Sultanköy köyüne götürülüp toprağa verildi.

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