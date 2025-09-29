Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 22-28 Eylül'de yapılan çalışmalarda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan şüpheliler yer alıyor.

