Mardin’de cezaevinden kaçtı İzmir’de yakalandı

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mardin’de hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, konut dokunulmazlığını ihlal etme, infaz kurumuna yasak eşya sokma, mala zarar verme ve terör örgütüne üye olma gibi suçlardan kaydı bulunan L.Ç.’nin cezaevinden firar ettiği, İzmir’e geleceği bilgisini edindi.



Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, L.Ç.’nin Konak ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.



Ekipler, yaptıkları operasyon ile L.Ç.’yi gözaltına aldı.



L.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.