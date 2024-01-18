Mardin'de cipin çarptığı motosikletli genç öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21), yaşamını yitirdi.

Mardin'de cipin çarptığı motosikletli genç öldü

, gece saatlerinde - Kızıltepe kara yolunda meydana geldi.

F.E. yönetimindeki cip, Kızıltepe Cezaevi yakınında Bilal Önder’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önder ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Önder, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü F.E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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