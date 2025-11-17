Mardin'de çok sayıda kaçak silah ve mühimmat yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 2 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.

Aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 293 adet 7.62 mm çapında fişek, 5 adet piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.