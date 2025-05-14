Mardin'de çöken yolda onarım çalışması

Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde dün akşam yolun bir kısmında çökme meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye giden Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolu trafiğe kapattı ve alanda güvenlik önlemi aldı.



Çökme alanı yakınında bulunan Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu da öğrencilerin güvenliği için tedbir amaçlı tahliye edildi.



Ekiplerin yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.