Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toplantı halinde oldukları belirlenen S.İ, B.İ, A.Y. ve İ.E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Mardin'de düzenlenen operasyonla DAEŞ terör örgütü şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 4 zanlı yakalandı.