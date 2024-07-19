Mardin'de damdan düşen Horiepiskopos Hanna Aykurt hayatını kaybetti

Mardin'de evinin damını onardığı sırada düşen İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt (68), hayatını kaybetti.

Mardin'de damdan düşen Horiepiskopos Hanna Aykurt hayatını kaybetti

İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde görevli Horiepiskopos Hanna Aykurt, iddiaya göre sabah saatlerinde memleketi 'in Midyat ilçesine bağlı kırsal İzbırak Mahallesi'ndeki evinin damını onardığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Mardin'de damdan düşen Horiepiskopos Hanna Aykurt hayatını kaybetti - 1

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Aykurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aykurt'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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