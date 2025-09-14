Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Midyat karayolunun Çağlar Mahallesi mevkisinde M.D.’nin (15) kullandığı kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

