Mardin'de devrilen TIR’ın şoförü yanarak öldü
Mardin’de devrilmesi sonucu alev alan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev aldı. Araçta mahsur kalan şoför Mehmet Çiftçi (50), yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı. Çiftçi yanan TIR’da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR’da yapılan incelemede, Çiftçi’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Mardin
- Nusaybin