Mardin'de direksiyonu ayakları ile kullanan sürücü tepki topladı

Mardin, Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü araç kullanış şekli ile tepki topladı.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Sürücü, ayaklarıyla direksiyona yön vererek yüksek sesle müzik dinlemeyi de ihmal etmedi.



Görenlerin şaşkınlıkla izlediği sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği sürücü, aracı bir süre tehlikeli şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.

