Mardin'de doktora saldırı: Sıra beklemek istemedi, ortalığı birbirine kattı
Mardin'de bir kişi annesinin tahlil sonucunu almak için gittiği aile sağlığı merkezinde doktora saldırdı.
Sağlıkta şiddet olaylarında son haber bu kez Mardin'den geldi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hasta yakını tarafından dövüldü.
Alınan bilgiye göre, Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde dün kan tahlili yaptıran kadının oğlu bugün annesinin tahlil sonuçlarını öğrenmek için merkeze geldi.
Sıra numarası alması gerektiği söylenen kişi, "Sırayı mı bekleyeceğim." diyerek öfkelenip, hakaret ederek merkezden ayrıldı.
Bir süre sonra tekrar merkeze gelen hasta yakını, aile hekimi B.Ş.'ye saldırdı.
Yaralanan doktor, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı.
