Mardin'de dört araç birbirine girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

Kızıltepe-Mardin Karayolu'nda gece saatlerinde dört otomobil, seyir halindeyken çarpıştı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

