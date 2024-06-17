Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti

Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru, aynı silahla hayatına son verdi.

Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti

Merkez Artuklu ilçesi lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince  Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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