Mardin'de ev yangınında 1 kişi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde ev yangınında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de ev yangınında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan B.A. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A. hastaneye kaldırıldı.

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