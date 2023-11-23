Mardin'de evde silahla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü

Mardin'in Midyat ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin girdiği dairede 24 yaşındaki Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu.

İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yeşilmen’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.