Mardin’de evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

Mardin’de bir evde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oluşan dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Mardin’de evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi

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’de bir evde çıkan yangında, 2 çocuk dumandan etkilendi.

Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıkan yangında F.G.K. ve H.K. dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenenler ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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